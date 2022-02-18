На Среднем Урале зарегистрировали более 300 тысяч случаев коронавируса

В Екатеринбурге зафиксировано 107 297 случаев заражения ковидом. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости COVID-19 в региональных муниципалитетах. Количество случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии на Среднем Урале перевалило за 300 тысяч.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге зафиксировано 107 297 случаев заражения ковидом, в Нижнем Тагиле — 28 122, а в Первоуральске — 14 566. Далее в списке муниципальных образований Среднего Урала с наибольшим числом инфицированных жителей идут Каменск-Уральский и Каменский район с 14 154 заболевшими и Ревда с 9630 случаями.

В десятку лидеров антирейтинга регионального управления Роспотребнадзора также входят:

Верхняя Пышма (6965 инфицированных);

Берёзовский (6906);

Красноуфимск и Красноуфимский район (6292);

Реж (6291);

Серов (4965).

В общей сложности на территории Среднего Урала зарегистрировано 303 609 случаев коронавируса. Напомним, вчера в регионе подтвердили диагнозы 5011 новых пациентов.