Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 февраля 2022, 10:14

В России разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

тест на коронавирус

По данным Гинцбурга, тест-система уже зарегистрирована, ранее у неё было другое применение. Фото: Павел Ворожцов

В России разработали и зарегистрировали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его данным, с помощью новой тест-системы иммунитет можно будет определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", — передают слова Гинцбурга РИА Новости.

Добавим, в октябре прошлого года Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи. 15 января должен был стартовать набор добровольцев. При этом известно, что уже в ноябре президент России Владимир Путин испытал назальную вакцину.

Читайте также:

Центр имени Гамалеи получит почти 306 млн рублей на исследование вакцины от COVID-19 для детей.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.02.2022, 10:57 / Спорт
На открытии УГМК-Арены может сыграть сборная России по хоккею
18.02.2022, 10:14 / Общество
В России разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19
18.02.2022, 10:00 / Общество
На Среднем Урале зарегистрировали более 300 тысяч случаев коронавируса
18.02.2022, 09:43 / Общество
Австрия с 22 февраля разрешит россиянам въезд по отрицательным тестам на ковид
18.02.2022, 09:15 / Общество
Количество многодетных семей в Свердловской области выросло на 2 тысячи