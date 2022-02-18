В России разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

По данным Гинцбурга, тест-система уже зарегистрирована, ранее у неё было другое применение. Фото: Павел Ворожцов

В России разработали и зарегистрировали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его данным, с помощью новой тест-системы иммунитет можно будет определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", — передают слова Гинцбурга РИА Новости.

Добавим, в октябре прошлого года Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи. 15 января должен был стартовать набор добровольцев. При этом известно, что уже в ноябре президент России Владимир Путин испытал назальную вакцину.

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