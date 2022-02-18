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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 февраля 2022, 13:24

На Среднем Урале за сутки выявили 5 019 случаев коронавируса

коронавирус

Носите маски в общественном транспорте. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 5 019 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан составляет 308 628.

Выздоровели за всё время 207 158 свердловчан, в том числе 1 034 — за последние сутки. На лечении остаются почти 91,3 тысячи пациентов. Госпитализировано ещё 638 граждан.

С начала пандемии скончались 10 178 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

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