В России зафиксирован 180 071 новый случай COVID-19

В предыдущие сутки в России выявили 180 622 случая COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 180 071 человека. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 15 020 573.

Госпитализированы 18 632 россиянина, что на 542 человека больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 198 369 человек. За сутки скончались 784 ковид-пациента.

В предыдущие сутки в России выявили 180 622 случая COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 699 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 271,7 млн лабораторных исследований.

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