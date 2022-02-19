Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 февраля 2022, 10:19

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске 150 тысяч случаев коронавируса

коронавирус

Всего на Среднем Урале насчитывается 308 628 лабораторно подтверждённых случаев ковида. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале обновились данные по заболеваемости ковидом в муниципальных образованиях. В трёх из них — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске — за всё время пандемии зарегистрировано 150 тысяч инфицированных.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге насчитывается 108 772 случая COVID-19, в Нижнем Тагиле — 28 603, а в Первоуральске — 14 746. Чуть меньше заражённых выявлено в Каменске-Уральском и Каменском районе — 14 318, а замыкает пятёрку лидеров антирейтинга Ревда с 9660 случаями.

Далее по списку идут:

  • Верхняя Пышма (7167 инфицированных);
  • Берёзовский (6983);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (6382);
  • Реж (6363);
  • Серов (5128).

Всего на Среднем Урале насчитывается 308 628 лабораторно подтверждённых случаев ковида. Из них 5019 были выявлены днём ранее.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.02.2022, 12:05 / Общество
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
19.02.2022, 11:22 / Общество
На Среднем Урале обновили график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 20–27 февраля
19.02.2022, 10:19 / Общество
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске 150 тысяч случаев коронавируса
19.02.2022, 09:20 / Политика
ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Россию
18.02.2022, 19:04 / Общество
Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта в школах, колледжах и техникумах с 21 февраля