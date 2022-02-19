В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске 150 тысяч случаев коронавируса

На Среднем Урале обновились данные по заболеваемости ковидом в муниципальных образованиях. В трёх из них — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске — за всё время пандемии зарегистрировано 150 тысяч инфицированных.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге насчитывается 108 772 случая COVID-19, в Нижнем Тагиле — 28 603, а в Первоуральске — 14 746. Чуть меньше заражённых выявлено в Каменске-Уральском и Каменском районе — 14 318, а замыкает пятёрку лидеров антирейтинга Ревда с 9660 случаями.
Далее по списку идут:
- Верхняя Пышма (7167 инфицированных);
- Берёзовский (6983);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (6382);
- Реж (6363);
- Серов (5128).
Всего на Среднем Урале насчитывается 308 628 лабораторно подтверждённых случаев ковида. Из них 5019 были выявлены днём ранее.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале