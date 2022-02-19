На Среднем Урале обновили график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 20–27 февраля

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Свердловской области прошли 2 044 247 человек. Фото: Павел Ворожцов

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил график работы выездных пунктов вакцинации от ковида. Число таких точек в Екатеринбурге сократилось до семи.

Всем, кто хочет привиться от коронавируса, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Кроме того, для удобства все необходимые документы можно заполнить заранее по этой ссылке.

По последним данным, полный курс вакцинации от COVID-19 в Свердловской области прошли 2 044 247 человек.

Публикуем полный график работы выездных прививочных пунктов:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, что всего на Среднем Урале насчитывается 308 628 лабораторно подтверждённых случаев ковида. Из них 5019 были выявлены днём ранее.