В Свердловской области зарегистрировали 4676 случаев COVID-19 за сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 313 304 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердили 4676 новых случаев заболевания ковидом. Госпитализированы 480 человек.

Из больниц региона за последний день выписался 1041 человек, перенёсший ковид. Всего COVID-19 в Свердловской области переболели 208 199 человек. На лечении остаются 94 917 человек.

При этом от ковида скончались ещё 10 свердловчан. Общее число жертв коронавируса за всё время пандемии составило 10 188.

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 313 304 случая COVID-19. Напомним, сутками ранее в регионе выявили 5019 новых.