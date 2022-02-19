Федеральный оперштаб подтвердил ещё 179 147 случаев ковида в России

Госпитализированы с коронавирусом ещё 15 062 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

В России за последние 24 часа выявили 179 147 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом число выписанных из больниц россиян за последние сутки составляет 191 098.

По данным федерального оперштаба, заболеваемость в Санкт-Петербурге продолжает расти, а в Москве — падать. Так, в городе на Неве за последний день выявили 18 042 новых пациента с коронавирусом, а в столице — только 6874. Отметим, что в Свердловской области зарегистрировали ещё 4676 случаев ковида.

Госпитализированы с коронавирусом ещё 15 062 россиянина, что на 19,2 % меньше, чем днём ранее. Общее число заболевших ковидом жителей страны составляет 15 199 720, а количество выздоровевших — 12 217 942.

Добавим, что опасная инфекция унесла жизни ещё 798 россиян. В сумме от ковида умерли 344 755 жителей России.

Сутками ранее федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в РФ сообщал о 180 071 новом пациенте.