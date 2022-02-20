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20 февраля 2022, 12:55

В Свердловской области резко снизилось суточное число заболевших COVID-19

коронавирус

Диагноз лабораторно подтверждён у ещё 980 жителей Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 3 191 случай ковида выявили в Свердловской области. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 316 495.

Выздоровели за всё время 209 200 свердловчан, в том числе 1 001 — за последние сутки. На лечении остаются больше 97 тысяч пациентов. Состояние 595 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+980), Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Ревды, Режа и других городов.

С начала пандемии скончались 10 197 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4 676 заболевших COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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