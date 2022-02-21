За сутки коронавирусом заразились 3550 свердловчан

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 3550 новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 3550 новых случаев коронавируса. Это на 359 больше, чем днём ранее. Тогда было зафиксирован 3191 случай.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 320 045 свердловчан. За этот период выписались из больниц и выздоровели 210 197 жителей региона. В частности, за последние 24 часа — 997 человек. Всего на лечении остаются 99 644 пациента.

Всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 10 204 свердловчан. Так, за последние сутки по причинам, так или иначе связанным с ним, умерли 7 жителей региона.

Вчера "Областная газета" писала, что в Свердловской области резко снизилось суточное число заболевших COVID-19.