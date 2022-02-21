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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 февраля 2022, 13:46

В России за сутки зарегистрировано 152 337 новых случаев коронавируса

Пробирка

За сутки в России проведено 472 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

В России за последние 24 часа выявлено 152 337 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии им заразились 15 522 756 жителей страны.

По информации федерального оперштаба, госпитализированы с коронавирусом ещё 8835 жителей. Это на 14,82 % меньше, чем сутками ранее. Выписались из больниц и выздоровели 127 494 россиянина. За последние сутки умерли 735 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 273,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. В частности, за последние сутки выполнено 472 тысячи тестов.

Вчера "Областная газета" писала, что коронавирусом за сутки заразились 170 699 россиян. Позавчера федеральный оперштаб подтвердил 179 147 новых случаев ковида в России. А сутками ранее сообщалось о 180 071 новом пациенте.

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Областная газета Свердловской области

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