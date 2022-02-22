В Свердловской области более 320 тысяч случаев коронавируса: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 320 тысяч. Болеют или переболели ковидом почти 7,5 % населения.
Среди городов-лидеров по числу заразившихся:
- Екатеринбург (111 397 пациентов с начала пандемии),
- Нижний Тагил (29 552),
- Каменск-Уральский и Каменский район (16 096),
- Первоуральск (14 875),
- Ревда (9 764).
Добавим, что в последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Накануне в регионе зафиксировали более 3,5 тысяч случаев. К очным занятиям вернулись школьники и студенты.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале