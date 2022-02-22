В Свердловской области более 320 тысяч случаев коронавируса: данные по городам

В последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 320 тысяч. Болеют или переболели ковидом почти 7,5 % населения.

Среди городов-лидеров по числу заразившихся:

Екатеринбург (111 397 пациентов с начала пандемии),

Нижний Тагил (29 552),

Каменск-Уральский и Каменский район (16 096),

Первоуральск (14 875),

Ревда (9 764).

Добавим, что в последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Накануне в регионе зафиксировали более 3,5 тысяч случаев. К очным занятиям вернулись школьники и студенты.