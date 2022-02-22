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22 февраля 2022, 08:18

В Свердловской области более 320 тысяч случаев коронавируса: данные по городам

Люди в масках идут по улице

В последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 320 тысяч. Болеют или переболели ковидом почти 7,5 % населения.

Среди городов-лидеров по числу заразившихся:

  • Екатеринбург (111 397 пациентов с начала пандемии),
  • Нижний Тагил (29 552),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (16 096),
  • Первоуральск (14 875),
  • Ревда (9 764).

Добавим, что в последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Накануне в регионе зафиксировали более 3,5 тысяч случаев. К очным занятиям вернулись школьники и студенты.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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