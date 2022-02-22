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22 февраля 2022, 13:07

За сутки в Свердловской области выявили 3667 случаев коронавируса

Бабушка с внуком идут по городу в масках

В последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 3667 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 22 февраля. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 323,7 тысячи.

Выздоровели за всё время более 211 тысяч свердловчан, в том числе свыше 1000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние около 600 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,2 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов.

Напомним, что абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случаев. Отметим, что в последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Накануне в регионе зафиксировали более 3,5 тысячи случаев.

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