Ещё 135 тысяч россиян заразились COVID-19

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 273,8 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 135 172 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет 15,6 миллиона.

Госпитализированы 17 294 россиянина, что на 95,7 % больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 164 293 человека. За сутки скончались 796 ковид-пациентов.

Свердловская область с 3667 новыми случаями ковида расположилась на 11-й строчке среди регионов по суточной заболеваемости. Рейтинг сегодня возглавил Санкт-Петербург с 6575 заразившимися за сутки.

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 273,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — 346 тысяч.

Накануне в России выявили 152,3 тысячи случаев COVID-19.