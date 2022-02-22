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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2022, 13:15

Ещё 135 тысяч россиян заразились COVID-19

Мужчина в маске идёт по улице

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 273,8 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 135 172 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет 15,6 миллиона.

Госпитализированы 17 294 россиянина, что на 95,7 % больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 164 293 человека. За сутки скончались 796 ковид-пациентов.

Свердловская область с 3667 новыми случаями ковида расположилась на 11-й строчке среди регионов по суточной заболеваемости. Рейтинг сегодня возглавил Санкт-Петербург с 6575 заразившимися за сутки.

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 273,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — 346 тысяч.

Накануне в России выявили 152,3 тысячи случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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