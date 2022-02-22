В Краснотурьинск доставили новое оборудование для рентген-диагностики

В больнице появилось новое современное оборудование. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Краснотурьинск доставили новое медицинское оборудование. Четыре аппарата будут использоваться для проведения лучевой диагностики.

Аппаратуру доставили в Краснотурьинский межмуниципальный медицинский центр. Её закупили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области", разработанной по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Новая техника позволит улучшить качество обследования, ускорит постановку диагноза для 320 тысяч жителей.

Главной новинкой стал магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Он позволяет найти самые незначительные нарушения кровотока, структуры, размеров и строения всего тела. Кроме этого, исследования будут проходить быстрее. Например, сканирование коленного или плечевого сустава можно провести за 20 минут вместо 40–50. Это будет второй подобный аппарат в больнице, что позволит распределить поток пациентов, которые лечатся в стационаре и наблюдаются амбулаторно.

Также для жителей стало доступно обследование на денситометре — аппарате, который измеряет плотность костной ткани. Ранее диагностика остеопороза была доступна лишь в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Также в больницу привезли новые цифровые маммограф и рентген-аппарат.

На закупку оборудования было выделено более 80 миллионов рублей. Такие меры способствуют повышению доступности первичной медицинской помощи.

Напомним, в прошлом году в перинатальном центре Краснотурьинска также обновили медицинское оборудование.