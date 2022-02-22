Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2022, 15:14

Казахстан одобрил вакцину для подростков "Спутник М"

вакцинация

Вакцину для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане. Фото: Павел Ворожцов

В Казахстане зарегистрирована российская вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М". О решении одобрить применение этого препарата в данной стране для подростков 12–17 лет сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

 "Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", — говорится на сайте РФПИ.

Кстати, сегодня на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан появилась информация о том, что "Спутник М" зарегистрирован в стране. Указано, что комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана выдано временное регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Гам-КОВИД-Вак-М" сроком на 8 месяцев.

На прошлой неделе "Областная газета" писала, что партия вакцины от COVID-19 для подростков поступит в Свердловскую область в конце февраля. Первая партия же партия — 2400 доз "Спутника М" — поступила в регион в конце января. Также наше издание рассказывало о том, что известно о вакцинации детей от коронавируса этим препаратом в России. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.02.2022, 18:16 / Общество
В Свердловской области протестируют сервис онлайн-консультаций для больных ковидом
22.02.2022, 17:05 / Общество
В Екатеринбурге открыли ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев
22.02.2022, 16:45 / Общество
Областную станцию переливания крови оснастили новой аппаратурой за 9,5 млн
22.02.2022, 16:05 / Общество
В Свердловской области в результате несчастных случаев погиб 151 ребёнок
22.02.2022, 15:57 / Общество
В Екатеринбурге открыли памятник героям фильма "Офицеры"