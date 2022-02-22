Казахстан одобрил вакцину для подростков "Спутник М"

Вакцину для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане. Фото: Павел Ворожцов

В Казахстане зарегистрирована российская вакцина против коронавируса для подростков "Спутник М". О решении одобрить применение этого препарата в данной стране для подростков 12–17 лет сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", — говорится на сайте РФПИ.

Кстати, сегодня на сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан появилась информация о том, что "Спутник М" зарегистрирован в стране. Указано, что комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана выдано временное регистрационное удостоверение на лекарственное средство "Гам-КОВИД-Вак-М" сроком на 8 месяцев.

На прошлой неделе "Областная газета" писала, что партия вакцины от COVID-19 для подростков поступит в Свердловскую область в конце февраля. Первая партия же партия — 2400 доз "Спутника М" — поступила в регион в конце января. Также наше издание рассказывало о том, что известно о вакцинации детей от коронавируса этим препаратом в России.