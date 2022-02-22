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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2022, 18:16

В Свердловской области протестируют сервис онлайн-консультаций для больных ковидом

Люди на улице

Новый сервис существенно облегчит работу амбулаторных медицинских учреждений. Фото: Павел Ворожцов

На следующей неделе на Среднем Урале начнётся тестирование сервиса, который позволит больным ковидом получить онлайн-консультацию врача. Об этом сказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, это будет принципиально новый шаг в развитии дистанционной медицины. Сервис существенно облегчит работу амбулаторных медицинских учреждений, которые, несмотря на снижение заболеваемости ковидом, продолжают испытывать огромные нагрузки. Пока систему отлаживают. В начале следующей недели начнется её тестирование в лечебных учреждениях с конкретными пациентами.

"Мы рассчитываем, что в конце следующей недели, наращивая ежедневные темпы, выйдем на плановые показатели дистанционной работы, — отметил Павел Креков, — что позволит  существенно облегчить работу поликлиник и даст возможность людям не идти в поликлиники, получая консультации дистанционно". Он добавил, что в большинстве случаев это приемлемо, потому что течение болезни позволяет.

Сегодня "Областная газета" писала, что за сутки в Свердловской области выявили 3667 случаев коронавируса. Напомним, абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случаев. В последние дни заболеваемость ковидом в Свердловской области резко снизилась. Накануне в регионе зафиксировали более 3,5 тысячи случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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