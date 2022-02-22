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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2022, 16:45

Областную станцию переливания крови оснастили новой аппаратурой за 9,5 млн

Рука и пакет с кровью

Фото: Александр Исаков

На Областной станции переливания крови появился современный комплекс водоподготовки. Реализация проекта обошлась в 9,5 миллиона рублей.

Новый комплекс — это ступенчатая система получения очищенной воды и воды для инъекций. Для работы над проектом привлекали специалистов из Москвы. Проектирование, выбор оборудования и его монтаж вели с учётом планировки здания. Сложность состояла в том, что помещения отдела производства препаратов крови расположены на разных этажах в шахматном порядке.

"Самое трудное было — это реализация системы хранения и распределения воды, которая представляет собой замкнутую систему, выполненную в виде своеобразной петли трубопроводов, охватывающей все производственные помещения и обеспечивающей постоянную циркуляцию воды через узлы очистки комплекса водоподготовки, что необходимо для обеспечения соблюдения требований к воде по химической и микробиологической чистоте", — цитирует главного технолога учреждения Анну Данилову департамент информполитики Свердловской области.

Система функционирует автоматически и оборудована приборами контроля, которые ведут постоянный мониторинг работы аппаратов и качества воды.

Свердловская областная станция переливания крови — самый крупный производитель иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в России, обеспечивает своими препаратами не только Средний Урал, но и другие регионы страны.

Областная газета Свердловской области

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