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22 февраля 2022, 18:46

Свердловские власти не планируют вводить новые антиковидные ограничения

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Сейчас дозвониться до оператора горячей линии можно за несколько секунд. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале уменьшилось количество звонков на горячую линию 122, в службу 03 и кол-центры поликлиник. Особенно это заметно по Екатеринбургу. 

Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге. По его мнению, такое уменьшение нагрузки связано со снижением заболеваемости ковидом в регионе.

"Судя по всему, Екатеринбург начал первым выход из эпидпроцесса", — сказал он.

Также он отметил, что благодаря проведённой технической работе теперь дозвониться по этим телефонным номерам можно за несколько секунд. 

Павел Креков подчеркнул: ситуацию с коронавирусом на Среднем Урале удалось стабилизировать, но показатели остаются высокими. Тем не менее пока власти не планируют вводить новые ограничения.

"Существующие на сегодня ограничительные меры считаем достаточными", — добавил заместитель губернатора Свердловской области.

Сегодня "Областная газета" писала, что наследующей неделе на Среднем Урале начнётся тестирование сервиса, который позволит больным ковидом получить онлайн-консультацию врача. Также мы сообщали, что за сутки в Свердловской области выявили 3667 случаев коронавируса. Напомним, абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случаев. В последние дни заболеваемость ковидом в регионе резко снизилась. Накануне зафиксировали более 3,5 тысячи случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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