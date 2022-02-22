Эвакуированных из Донбасса не будут размещать в санаториях "Липовка" и "Обуховский"

Есть возможность размещения беженцев в свободных и незанятых учреждениях. Фото: Алексей Кунилов

Эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик не будут, как планировалось ранее, размещать в санаториях "Липовка" и "Обуховский". Об этом сказал на сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он подчеркнул, что вчера глава региона Евгений Куйвашев дал поручение в первую очередь учитывать интересы больных, в том числе пострадавших от коронавируса. К тому же, принятое на уровне руководства страны решение о признании независимости ДНР и ЛНР изменило график прибытия в наш регион эвакуированных. Изменилось и количество этих людей. Таким образом, свердловские власти получили возможность отказаться от использования больницы восстановительного лечения "Липовка" и санатория "Обуховский" для размещения беженцев.

"Поэтому с сегодняшнего утра эти объекты восстанавливают свою плановую работу, — отметил Павел Креков. — Понимаю, что был уже нанесён определённый урон и ущерб людям, которые там проходили лечение. Прошу понять, ситуация была экстраординарная. Хотел бы попросить у них прощения".

Заместитель губернатора Свердловской области добавил, что есть возможность размещения беженцев в свободных и незанятых учреждениях. Привлекать же для этих целей "Обуховский" и "Липовку" не будут. Оба объекта восстанавливают свою плановую работу в полном объёме.

Кроме того, на Среднем Урале рассматривается возможность выделения дополнительных средств на реабилитацию населения. По словам Павла Крекова, после того, как сойдёт волна "омикрона", в первую очередь планируется заняться диспансерными группами. Он подчеркнул, что одно из важнейших направлений реабилитации – санаторно-курортное лечение.

Сегодня "Областная газета" сообщала, что свердловчанам, выписанным из больницы и санатория из-за прибытия беженцев, предложат компенсацию. В регионе подготовлены базы для размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Как ранее мы писали, утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. О том, что ещё известно о беженцах, читайте тут. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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