Свердловские власти не будут сокращать число мобильных пунктов вакцинации в ТРЦ

В настоящее время от коронавируса привито примерно 62 % свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В настоящее время от коронавируса привито примерно 62 % свердловчан. При этом среди пожилых жителей региона уровень вакцинирования составил 77 %.

Об этом сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге. По его мнению, вакцинация в регионе проводится недостаточными темпами.

"Нам нужно всем повторно вакцинироваться в ситуации, когда прошло полгода с момента последней вакцинации", — убеждён он. Павел Креков отметил, что в регионе на сегодняшний день около 30 % от необходимого числа вакцинированы повторно. До это было меньше, в пределах 25–26 %. Динамика есть, но цифра, по его словам, растёт медленнее, чем хотелось бы.

"Эти темпы нужно ускорять", — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области, пояснив, что от этого во многом зависит коллективный иммунитет завтрашнего дня. Он добавил, что сейчас число вакцинированных повторно превышает общее количество привитых первично.

Кроме того, Павел Креков сказал о том, что не будет сокращаться количество мобильных пунктов вакцинации в ТРЦ. Он сказал, что для многих жителей удобнее прийти туда и сделать прививку.

Сегодня "Областная газета" писала, что свердловские власти не планируют вводить новые антиковидные ограничения. Также мы сообщали, что на следующей неделе на Среднем Урале начнётся тестирование сервиса, который позволит больным ковидом получить онлайн-консультацию врача. Также "ОГ" рассказывала, что за сутки в Свердловской области выявили 3667 случаев коронавируса. Напомним, абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случаев. В последние дни заболеваемость ковидом в регионе резко снизилась. Накануне зафиксировали более 3,5 тысяч случаев.