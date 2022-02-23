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23 февраля 2022, 11:55

Уже в 3 свердловских городах количество больных ковидом перевалило за 15 тысяч

коронавирус

Всего на 22 февраля 2022 года в области лабораторно подтверждено 323 712 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. В Первоуральске число инфицированных c начала пандемии перевалило за 15 тысяч.

По информации надзорного ведомства, эту отметку давно преодолели Екатеринбург и Нижний Тагил. На 22 февраля в них 112 620 и 29 720 заболевших COVID-19 за всё время. В Первоуральске — 15 081. На эти города приходится почти 49 % от всего числа подхвативших инфекцию в регионе с начала пандемии.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 3667 новых случаях коронавируса. Общее количество ковид-пациентов достигло 323,7 тысячи. Выздоровели за всё время более 211 тысяч свердловчан. Скончались более 10,2 тысячи человек с подтверждённым диагнозом.

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