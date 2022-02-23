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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 февраля 2022, 14:21

В России коронавирус выявили ещё у 137 642 человек

тест на коронавирус

За последние сутки проведено 379 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 137 642 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 15 795 570.

Госпитализированы 16 349 россиян, что почти на 945 случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 179 203 человека. За сутки скончались 785 ковид-пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 379 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 274,2 млн лабораторных исследований.

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