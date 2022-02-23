В Екатеринбурге за сутки выявили почти 2,4 тысячи заболевших ковидом

58 % новых случаев COVID-19 в Свердловской области приходится на Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии выявили почти 2,4 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. За всё время в городе было поставлено 114 994 диагноза COVID-19.

"Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+2 374)", — сообщили сегодня в региональном оперштабе. В целом по Свердловской области коронавирус подхватил ещё 4 061 человек. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 327 773.

Накануне в Екатеринбурге зафиксировали 1 223 новых ковид-пациентов.