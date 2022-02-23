Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 февраля 2022, 14:48

В Екатеринбурге за сутки выявили почти 2,4 тысячи заболевших ковидом

коронавирус

58 % новых случаев COVID-19 в Свердловской области приходится на Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии выявили почти 2,4 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. За всё время в городе было поставлено 114 994 диагноза COVID-19.

"Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+2 374)", — сообщили сегодня в региональном оперштабе. В целом по Свердловской области коронавирус подхватил ещё 4 061 человек. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 327 773.

Накануне в Екатеринбурге зафиксировали 1 223 новых ковид-пациентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.02.2022, 14:48 / Общество
В Екатеринбурге за сутки выявили почти 2,4 тысячи заболевших ковидом
23.02.2022, 14:29 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 4 061 случай коронавируса
23.02.2022, 14:21 / Общество
В России коронавирус выявили ещё у 137 642 человек
23.02.2022, 13:58 / Общество
В Екатеринбурге на Широкореченском мемориале возложили цветы
23.02.2022, 13:00 / Общество
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём защитника Отечества