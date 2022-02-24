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24 февраля 2022, 09:15

В Екатеринбурге почти 115 тысяч заболевших ковидом: данные по городам

коронавирус

Сегодня общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 в Свердловской области может достичь 330 тыс. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости ковидом в муниципалитетах региона. В Екатеринбурге число заражённых за всё время пандемии приближается к 115 тысячам.

По данным надзорного ведомства, в столице Урала уже зарегистрировано 114 994 случая COVID-19. Также в топ-5 антирейтинга городов с наибольшей заболеваемостью входят Нижний Тагил, где подтверждено 29 819 заражённых, Каменск-Уральский и Каменский район (16 356 случаев), Первоуральск (15 202) и Ревда (9 790).

Напомним, 23 февраля стало известно о 4 061 случае коронавируса. Общее количество ковид-пациентов достигло 327 773. Выздоровели за всё время 212 452 свердловчанина. Скончался 10 221 человек с подтверждённым диагнозом.

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Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге почти 115 тысяч заболевших ковидом: данные по городам