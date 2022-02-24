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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 февраля 2022, 13:09

За сутки в Свердловской области выявили 4166 случаев коронавируса

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 4061 новом случае COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4166 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 331 939.

Выздоровели за всё время 213 457 свердловчан, в том числе 1005 — за последние сутки. На лечении остаются почти 108,3 тысячи пациентов. Госпитализированы ещё 196 граждан.

С начала пандемии скончались 10 227 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4061 новом случае COVID-19.

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