За сутки в Свердловской области выявили 4166 случаев коронавируса

Ещё 4166 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 331 939.
Выздоровели за всё время 213 457 свердловчан, в том числе 1005 — за последние сутки. На лечении остаются почти 108,3 тысячи пациентов. Госпитализированы ещё 196 граждан.
С начала пандемии скончались 10 227 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 4061 новом случае COVID-19.
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