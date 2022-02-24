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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 февраля 2022, 13:13

Коронавирус выявили ещё у 132 998 россиян

коронавирусные ограничения

За последние сутки проведено 532 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 132 998 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 15 928 568.

Госпитализированы 8632 россиянина, что на 7,7 тысячи случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 136 433 человека. За сутки скончались 762 ковид-пациента.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 532 тысячи тестов на коронавирус. За весь период — свыше 274,7 миллиона лабораторных исследований.

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Областная газета Свердловской области

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