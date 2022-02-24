В больницу Нижней Туры поступит компьютерный томограф

В Нижнетуринской больнице появится свой аппарат компьютерной томографии. Фото: Галина Соловьёва

В больнице Нижней Туры появится свой аппарат компьютерной томографии. Тем самым этот муниципалитет станет единственным малым городом Среднего Урала, в котором будет такое оборудование.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа.

Балансовая стоимость компьютерного томографа Somatom Emotion 6 — более 43 миллионов рублей. Этот аппарат передан в Нижнетуринскую больницу одним из медучреждений уральской столицы по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Исследование горожан на компьютерном томографе в рамках ОМС станет бесплатным. Кроме того, будут и платные услуги.

14 февраля "Областная газета" писала, что больнице села Костино Алапаевского района начало работать круглосуточное паллиативное отделение сестринской помощи. Оно создано по инициативе руководства центральной районной больницы (ЦРБ) и рассчитано на 15 коек.