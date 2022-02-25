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25 февраля 2022, 09:09

Число случаев коронавируса в Нижнем Тагиле превысило 30 тысяч

масочный режим в общественном транспорте

За всё время на Среднем Урале ковид был подтверждён у 331 939 жителей. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в муниципалитетах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных COVID-19 перевалило за 30 тысяч.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, по данным на 24 февраля в городе выявлено 30 009 случаев заболевания (+190 за сутки). Больше диагнозов COVID-19 за всё время среди свердловских городов было поставлено в Екатеринбурге — 116 592 (+1 598). Также в топ-5 антирейтинга муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью входят Каменск-Уральский и Каменский район (16 567 случаев), Первоуральск (15 363) и Ревда (9 829).

За всё время на Среднем Урале ковид был подтверждён у 331 939 жителей. Из них 213 457 человек выздоровели и выписались из больниц. Жертвами COVID-19 стали 10 227 граждан.

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Областная газета Свердловской области

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