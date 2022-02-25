Свердловский Минздрав утвердил правила посещения ковид-пациентов священниками

Перед входом священник пройдёт термометрию и наденет защитную спецодежду. Фото: Павел Ворожцов

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ о правилах посещения пациентов священниками. Лечащийся в стационаре может попросить о встрече у медперсонала или организовать её через родственников.

К пациентам пустят только привитых от COVID-19 или переболевших представителей Церкви, или при наличии отрицательного ПЦР-теста. В случае угрозы жизни священник сможет попасть к больному после экспресс-теста. Перед входом он пройдёт термометрию и наденет защитную спецодежду, а после будет обрабатывать руки и проводить дезинфекцию наперсного креста. При посещении ковид-отделений со священника потребуют согласие на вход в зону повышенного риска.

Согласно приказу, главврачам предписано назначить ответственных за контакты с религиозными организациями и до 4 марта издать приказы о взаимодействии медперсонала со священнослужителями.

Ранее Минздрав России разработал методические рекомендации, в которых описал алгоритм посещения священником больного в стационаре от момента поступления соответствующей просьбы со стороны пациента или его представителей.

"Это серьёзный прорыв во взаимоотношениях. В рамках этих рекомендаций регламентируется, как священник может прийти в больницу, как пациент может приглашать священника и насколько сотрудники лечебных учреждений в этот процесс включены. Важно, что именно сверху издаётся такое распоряжение. Очень надеюсь, что впредь каждый желающий сможет пригласить священника помолиться, поучаствовать в таинствах, в каком бы состоянии — в реанимации, в паллиативном отделении ли — он ни был", — прокомментировал принятые документы протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии.