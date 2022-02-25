В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 4544 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 4544 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии заболели 336 483 свердловчанина. За сутки из больниц области выписали 1048 пациентов. Зафиксировано 8 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 10 235 человек.

Накануне в Свердловской области выявили 4166 заболевших COVID-19.