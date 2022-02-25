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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 февраля 2022, 13:02

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 4544 человек

девушка в маске

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 4544 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии заболели 336 483 свердловчанина. За сутки из больниц области выписали 1048 пациентов. Зафиксировано 8 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 10 235 человек. 

Накануне в Свердловской области выявили 4166 заболевших COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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