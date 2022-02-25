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25 февраля 2022, 13:28

За сутки в России COVID-19 подхватили 123 460 жителей

Девушка в маске обрабатывает руки

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 123 460 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 16 052 028 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве заразились ещё 25 019 человек. В Свердловской области заболели 4544 жителя.

Из больниц выписали 13 139 971 россиянина, из них 167 310 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 787 жизней. За всё время пандемии в России скончались 349 365 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 132 998 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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