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26 февраля 2022, 14:00

Ещё 123 тысячи россиян заразились COVID-19

Пенсионерка в маске

Рейтинг сегодня снова возглавил Санкт-Петербург с 7409 заразившимися за сутки. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 122 995 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет 16,2 миллиона.

Госпитализированы 14 324 россиянина, что на 4,1 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 181 343 человека. За сутки скончались 793 ковид-пациента.

Свердловская область с 4554 новыми случаями ковида расположилась на 3-й строчке среди регионов по суточной заболеваемости. Рейтинг сегодня снова возглавил Санкт-Петербург с 7409 заразившимися за сутки. За ним идёт Красноярский край с 4672 случаями ковида.

Накануне в России выявили 123,5 тысячи заразившихся.

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Областная газета Свердловской области

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