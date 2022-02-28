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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 февраля 2022, 13:25

В Свердловской области за сутки выявили 4 772 случая COVID-19

масочный режим в общественном транспорте

Всего по России коронавирус выявили у 106 920 человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4 772 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 350 425.

Выздоровели за всё время 217 674 свердловчанина, в том числе 1 049 — за последние сутки. На лечении остаются почти 122,5 тысячи пациентов. Госпитализировано ещё 182 гражданина.

С начала пандемии скончались 10 274 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 15 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4 616 новых случаях COVID-19.

Ранее "Областная газета" публиковала график работы пунктов вакцинации в свердловских ТЦ до 6 марта. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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