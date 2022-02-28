Коронавирус выявили ещё у 106 920 россиян

Госпитализированы за последние 24 часа 6 382 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 106 920 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 16 398 036.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 116 742 человека. За сутки скончались 733 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 6 382 россиянина.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 383 тысячи тестов на коронавирус. За весь период — свыше 276,4 миллиона лабораторных исследований.