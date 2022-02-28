В Екатеринбурге станция скорой помощи получила 20 новых машин

Новый транспорт выйдет на дежурство в самое ближайшее время. Фото: Павел Ворожцов

Автопарк Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса в Екатеринбурге пополнился 20 новыми машинами. Передача автомобилей состоялась сегодня.

По данным главврача станции Игоря Пушкарёва, на начало года общее количество машин скорой помощи составляло 168 единиц. В том числе 41 автомобиль, который эксплуатировали более пяти лет. Благодаря получению новых машин 16 таких транспортных средств будут списаны.

"В этом году мы планируем приобрести 50 автомобилей скорой медицинской помощи, но уже сейчас Фонд святой Екатерины передал нам дополнительно 20 единиц", — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Как уточнили в региональном департаменте информполитики, решение благотворителями было принято после обращения к ним главы Екатеринбурга Алексея Орлова, связанного с эпидемиологической ситуацией в городе.

С начала пандемии COVID-19 при поддержке меценатов Станция скорой медпомощи безвозмездно получила в общей сложности 75 машин.

В церемонии вручения ключей также участвовали первый замглавы региона Алексей Шмыков, председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский, директор Фонда Александр Андреев.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, в октябре 2021 года в муниципалитеты Свердловской области также доставили 20 новый автомобилей скорой помощи. Их отправили в больницы сельских поселений и малых городов. Закупка производилась в рамках нацпроекта "Здравоохранение".