Улитки из Вьетнама не прошли таможню в Екатеринбурге

Женщина попыталась провезти через границу 7 килограммов улиток, экзотической рыбы и её составных частей без заводской упаковки. Фото: Уральское таможенное управление

Продукты обнаружили уральские таможенники при осмотре багажа авиапассажирки в зелёном коридоре. Нарушительнице назначен штраф.

Партию морепродуктов, которую ввезла на территорию России гражданка Вьетнама, ликвидируют. По сообщению пресс-службы Уральского таможенного управления, 7 килограммов улиток, экзотической рыбы и её составных частей без заводской упаковки таможенники обнаружили при осмотре багажа авиапассажирки в зелёном коридоре. На изображении с рентген-установки было отчётливо видно товары органического происхождения.

"В своё оправдание женщина пояснила, что привезла морепродукты в подарок и не догадывалась о нарушении норм таможенного законодательства. Наряду с этим, по правилам любой путешественник может привезти из-за границы съедобные подарки. Однако товары должны быть в заводской упаковке и общим весом не более 5 кг на одного пассажира", – рассказали в таможне.

За попытку ввоза ограниченных к перемещению товаров назначен штраф в размере одной тысячи рублей. По решению представителей Россельхознадзора, морепродукты подлежат уничтожению как возможные источники опасных вирусов и бактерий.