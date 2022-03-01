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1 марта 2022, 13:13

Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19

Машины скорой помощи

Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 4 844 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 1 марта. Регион впервые возглавил рейтинг по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 355 тысяч.

Выздоровели за всё время более 218,6 тысячи свердловчан, в том числе свыше 1000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние около 600 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,3 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 14 летальных исходов.

Накануне в регионе зафиксировали 4 772 случая.

Добавим, что в сегодняшнем рейтинге регионов по суточной заболеваемости Свердловская область обошла традиционных лидеров — Санкт-Петербург (3 421 случай подтверждён за 24 часа) и Москву (2 066 случаев).

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