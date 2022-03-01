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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 марта 2022, 13:21

Ещё 97 333 россиянина заразились коронавирусом

Пациент на приёме у врача

Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 97 333 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 16,5 миллионов.

Госпитализированы 12 753 россиянина, что на 99,8 % больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 172 813 человек. За сутки скончались 786 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 106,9 тысячи заразившихся.

Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. За 24 часа в регионе подтвердили 4 844 случая. В Санкт-Петербурге — 3 421 случай, в Москве — 2 066 случаев.

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