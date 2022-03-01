Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 марта 2022, 14:48

Роспотребнадзор отменил нормы по заполняемости залов

Люди в масках в зале

Требования сохранять социальную дистанцию и ограничения по заполняемости кинотеатров отменены. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и снял ряд ограничений. Сохраняются только масочный режим и усиленная дезинфекция.

Это закреплено в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса. Требования сохранять социальную дистанцию и ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита исключены. Решения приняты из-за снижения заболеваемости, распространения "омикрона" и проявления COVID-19 в лёгкой форме.

"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учётом мнения учёных и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Региональным управлениям Роспотребнадзора поручено контролировать ситуацию по противодействию ковиду.

Добавим, что сегодня в стране выявили 97,3 тысячи новых случаев коронавируса. Это на 9,6 тысячи меньше, чем сутками ранее. При этом Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19, обогнав традиционных лидеров — Москву и Санкт-Петербург. В регионе введён запрет на публичные мероприятия до 7 марта.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2022, 17:15 / Общество
В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП
01.03.2022, 16:57 / Общество
Врачам Красноуфимска вручили ключи от новых квартир
01.03.2022, 16:56 / Общество
Росавиация продлила до 8 марта приостановку работы некоторых аэропортов
01.03.2022, 16:21 / Экономика
В России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций
01.03.2022, 16:17 / Общество
В Свердловскую область приехали первые беженцы из Донбасса