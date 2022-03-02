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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 марта 2022, 14:16

Количество госпитализированных с COVID-19 в России снизилось на 7,8 % за сутки

  Юлия Пастух
Больничный лист

Снизилось число госпитализированных с COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

В России за последние 24 часа выявили 97 455 случаев инфицирования коронавирусом. Количество госпитализированных снизилось с 12 753 до 11 754 человек.

По сообщению оперштаба, за сутки произошло снижение числа госпитализированных — на 7,8 % меньше по сравнению с данными за 1 марта. Наряду с этим выросло количество выздоровевших пациентов. Выписаны из стационаров 183 530 человек, что на 6,2 % больше по сравнению с 1 марта.

Количество летальных исходов составило 784 по России за сутки.

Накануне в России выявили 97,3 тысячи заразившихся.

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