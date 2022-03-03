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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 марта 2022, 09:23

В Свердловской области более 360 тысяч заболевших ковидом: данные по городам

Люди в масках стоят на светофоре

Более 10,5 тысяч случаев с начала пандемии выявлено в 5 свердловских территориях. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 360 тысяч. Болеют или переболели ковидом 8,4 % населения.

Более 10,5 тысяч случаев с начала пандемии выявлено в 5 свердловских территориях. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (125 766 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (32 463),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (18 094),
  • Первоуральск (16 013),
  • Ревда (10 560).

Накануне стало известно о 4868 заразившихся за сутки. Свердловская область второй раз подряд возглавила рейтинг субъектов РФ по суточной заболеваемости ковидом.

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Опубликован график работы пунктов вакцинации в свердловских ТЦ до 6 марта.

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Областная газета Свердловской области

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