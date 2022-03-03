В Свердловской области более 360 тысяч заболевших ковидом: данные по городам

Более 10,5 тысяч случаев с начала пандемии выявлено в 5 свердловских территориях. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 360 тысяч. Болеют или переболели ковидом 8,4 % населения.

Более 10,5 тысяч случаев с начала пандемии выявлено в 5 свердловских территориях. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (125 766 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (32 463),

Каменск-Уральский и Каменский район (18 094),

Первоуральск (16 013),

Ревда (10 560).

Накануне стало известно о 4868 заразившихся за сутки. Свердловская область второй раз подряд возглавила рейтинг субъектов РФ по суточной заболеваемости ковидом.

Читайте также:

В Свердловской области запретили проведение публичных мероприятий.

Опубликован график работы пунктов вакцинации в свердловских ТЦ до 6 марта.