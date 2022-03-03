В Свердловской области более 360 тысяч заболевших ковидом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 360 тысяч. Болеют или переболели ковидом 8,4 % населения.
Более 10,5 тысяч случаев с начала пандемии выявлено в 5 свердловских территориях. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (125 766 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (32 463),
- Каменск-Уральский и Каменский район (18 094),
- Первоуральск (16 013),
- Ревда (10 560).
Накануне стало известно о 4868 заразившихся за сутки. Свердловская область второй раз подряд возглавила рейтинг субъектов РФ по суточной заболеваемости ковидом.
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