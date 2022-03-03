В России выявили ещё 93 026 случаев коронавируса

За последние сутки проведено 459 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 93 026 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 16 685 850.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 170 689 человек. За сутки скончался 781 ковид-пациент. Госпитализированы за последние 24 часа 10 620 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 459 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 277,5 миллионов лабораторных исследований.