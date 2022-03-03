В Свердловской области за сутки выявили 4 797 случаев COVID-19

Госпитализирован ещё 331 человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4 797 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 364 934.

Выздоровели за всё время 222 599 свердловчан, в том числе 2 116 — за последние сутки. На лечении остаются более 132 тысяч пациентов. Госпитализирован ещё 331 гражданин.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1163), Берёзовского, Бисерти, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Ирбита, Каменска-Уральского, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Ревды, Режа и других муниципалитетов региона.

С начала пандемии скончались 10 316 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 13 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4 868 новых случаях COVID-19.

Ранее "Областная газета" публиковала график работы пунктов вакцинации в свердловских ТЦ до 6 марта. Ознакомиться с ним можно по ссылке.