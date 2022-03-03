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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 марта 2022, 21:50

Свердловская детская паллиативная служба отметила 10-летний юбилей

  Юлия Пастух
Паллиативное отделение

Более тысячи детей в регионе нуждаются в оказании паллиативной медицинской помощи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области проживает более 1 тысячи детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. Областная детская паллиативная служба оказывает каждой семье медико-психолого-социальную помощь даже в самых отдалённых районах области.

По словам главного внештатного специалиста минздрава Свердловской области по паллиативной помощи детям Ольги Кожевниковой, работа детской паллиативной службы направлена на выявление, определение необходимых видов помощи и периодичности их предоставления в стационарных условиях и на дому, на обучение родственников правилам ухода и т. д. Важным событием прошлого года стало открытие первого детского хосписа.

"Наша работа — это прежде всего искреннее желание помочь и сделать так, чтобы несмотря на всю боль и слёзы и беспощадность диагноза, ребёнок смог улыбнуться. Ведь если это происходит, значит, наша помощь, наши усилия не напрасны, значит, мы развиваемся в нужном и правильном направлении!" — поделилась заведующая Областным центром паллиативной медицинской помощи детям "Детский хоспис" ОДКБ Елена Сапего.

Своевременное и качественное оказание помощи таким детям является одной из приоритетных задач министерства здравоохранения Свердловской области и реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", отмечает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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