Новое кислородное оборудование установили в ЦГКБ № 3 Екатеринбурга

Оборудование обошлось в 11 млн рублей. Фото: областной департамент информполитики

Оно необходимо для лечения пациентов с COVID-19, а также для тех, кто восстанавливается после перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения. На покупку оборудования министерством здравоохранения Свердловской области было выделено свыше 11 миллионов рублей.

«Для реабилитационного стационара новое кислородное оборудование поможет внедрению ещё одной методики восстановления после перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения. Усиление поступления кислорода способствует насыщению им крови и тканей. Кроме того, на реабилитацию поступают пациенты после коронавирусной инфекции, кислородозависимые, которым также необходим постепенный переход на самостоятельное дыхание и полное восстановление», – сказала заведующая центром медицинской реабилитации Наталья Махнёва.

Как отметили в пресс-службе Центральной городской клинической больницы № 3, бесперебойная подача кислорода к больничным койкам может стать решающим фактором в борьбе за выздоровление пациентов.

Добавим, с начала пандемии свердловский минздрав оснастил кислородным оборудованием уже порядка 30 больниц. На это было выделено свыше 150 миллионов рублей из областного бюджета.