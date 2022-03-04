Ещё 89 тысяч россиян заразились коронавирусом

Свердловская область четвёртые сутки подряд возглавляет рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 89 174 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 16,8 миллиона.

Госпитализированы 9 849 россиян, что на 7,3 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 160 507 человек. За сутки скончались 776 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 93 тысячи заразившихся.

Свердловская область четвёртые сутки подряд возглавляет рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. За 24 часа в регионе подтвердили 4 785 случаев. Она обгоняет традиционных лидеров. В Санкт-Петербурге — 3 562 случая, в Москве — 2 683 случая.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 277,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки — 431 тысяча.