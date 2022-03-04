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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 марта 2022, 17:35

Евгений Куйвашев поручил построить ФАП для жителей 2 труднодоступных деревень

директор школы из деревни Пальмино Таборинского района Марина Посредникова

К главе региона обратилась директор школы из деревни Пальмино с просьбой организовать ФАП или современный медкабинет. Она попросила Фото: областной департамент информполитики

Сегодня глава Среднего Урала, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев провёл приём граждан. В числе обратившихся к нему была директор школы из деревни Пальмино Таборинского района Марина Посредникова.

По видеоконференцсвязи женщина рассказала, что в соседних деревнях — Пальмино и Иксе — нет отдельного помещения, где бы граждане могли получать медпомощь. От лица местных жителей этих населённых пунктов она попросила организовать ФАП.

"У нас есть хороший фельдшер, с образованием. Но приём ведётся в помещении без воды и тепла. Нет возможности проводить самую простую диагностику — забор крои или ЭКГ", — сказала Марина Посредникова.

По итогу беседы губернатор поручил региональному Минздраву до конца этого года установить в деревне фельдшерско-акушерский пункт с отоплением и горячей водой. Общая площадь здания составит 90 квадратных метров. Ожидается, что в 2023 году ФАП, который станет структурным подразделением Тавдинской больницы, пройдёт лицензирование и начнёт работу.

Сегодня в Пальмино проживает 137 человек, четверть всех жителей — дети. А в соседней Иксе — всего 14 человек. Обе деревни на время весеннего половодья оказываются отрезанными от "большой земли".

Ранее "Областная газета" писала, что новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Красноуфимском районе.

Областная газета Свердловской области

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