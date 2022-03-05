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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 марта 2022, 10:00

Более 6 тысяч заболевших ковидом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Люди в масках в трамвае

Регион четвёртый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим ковидом в городах Свердловской области. В Серове число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 6 тысяч.

Всего более 6 тысяч заразившихся или уже переболевших ковидом выявлено в 10 муниципалитетах. Среди городов-лидеров: 

  • Екатеринбург (128 257),
  • Нижний Тагил (32 955),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (18 865),
  • Первоуральск (16 256),
  • Ревда (11 111),
  • Верхняя Пышма (8406),
  • Берёзовский (7706),
  • Реж (7435),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (7117),
  • Серов (6027).

Накануне в Свердловской области выявили 4785 случаев ковида. Регион четвёртый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло почти 370 тысяч.

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Областная газета Свердловской области

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