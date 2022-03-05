Более 6 тысяч заболевших ковидом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Регион четвёртый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим ковидом в городах Свердловской области. В Серове число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 6 тысяч.

Всего более 6 тысяч заразившихся или уже переболевших ковидом выявлено в 10 муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (128 257),

Нижний Тагил (32 955),

Каменск-Уральский и Каменский район (18 865),

Первоуральск (16 256),

Ревда (11 111),

Верхняя Пышма (8406),

Берёзовский (7706),

Реж (7435),

Красноуфимск и Красноуфимский район (7117),

Серов (6027).

Накануне в Свердловской области выявили 4785 случаев ковида. Регион четвёртый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло почти 370 тысяч.

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