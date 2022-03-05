Более 6 тысяч заболевших ковидом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим ковидом в городах Свердловской области. В Серове число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 6 тысяч.
Всего более 6 тысяч заразившихся или уже переболевших ковидом выявлено в 10 муниципалитетах. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (128 257),
- Нижний Тагил (32 955),
- Каменск-Уральский и Каменский район (18 865),
- Первоуральск (16 256),
- Ревда (11 111),
- Верхняя Пышма (8406),
- Берёзовский (7706),
- Реж (7435),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (7117),
- Серов (6027).
Накануне в Свердловской области выявили 4785 случаев ковида. Регион четвёртый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло почти 370 тысяч.
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