Свердловские власти не планируют отменять действующие ограничения по COVID-19

Профилактика важна. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в предпраздничные дни не планируют отменять коронавирусные ограничения. Введение новых также не предусмотрено.

На сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Павел Креков рассказал, что значительного роста заболеваемости нет, но уровень остается высоким. При этом в обозримом будущем прогнозируется начало снижения заболеваемости. Для этого профилактические меры крайне желательны в праздничные периоды.

"Профилактика нам важна. Мы не спешим с отменой ограничительных мер, особенно накануне праздничных дней. Чтобы войти в долгосрочное снижение, нужно сохранить сегодняшний уровень ограничений. Новых мы не планируем", — заявил замглавы региона.

Он также сообщил, что свыше 20 тысяч человек тестируется ежедневно. Это позволяет выявлять заболевание и раньше начинать лечение. "Тяжёлых пациентов, пациентов в больницах становится меньше. Мы вернули более 600 коек к плановому лечению", — добавил Креков.

Читайте также:

Свердловчан призвали не скупать лекарства.